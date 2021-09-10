警破特大騙保案　逾30人落網涉額5200萬人民幣

上海市警方上月在安徽、江蘇等地，查獲4個職業詐騙保險團夥，逮捕超過30人，涉案金額逾5,200萬元（人民幣，下同，約6,350萬港元），為上海首宗個人履約、信用保證險系列保險詐騙案。此類案件涉及租車貸、房貸等業務，上述涉案人員因涉嫌保險詐騙罪被警方採取刑事強制措施。

內媒周四（9日）報道，上海某保險公司去年8月承保一筆涉及租車貸款的個人履約保證險業務，一名張姓男子與一間融資租賃公司簽約，以30萬元（約37萬港元）的價格將車輛抵押，再以一定的金額租用該車輛。保險公司的作用是當張男無法還款時，需代替對方向融資公司還款。

張男3次還款後便無再履行合約，保險公司面臨超過29萬（約35萬港元）貸款賠償。後者多次聯繫張男無果，決定沒收涉事車輛，詎料該車已被張男轉售予一名胡姓男子。保險公司懷疑受騙，遂報警求助。警方調查發現一條專門從事騙取個人履約、信用保證險的犯罪鏈條。

警方調查發現，自2017年以來，以胡某、吳某、王某、丁某等人為首的多個詐騙團夥，為牟取非法利益，通過互聯網招攬近百名像張某這樣的虛假借款人，夥同二手車商、金融機構員工等，偽造抵押證明，向金融機構借貸後拒絕還款，導致保險公司受巨額損失。