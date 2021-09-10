祖孫3人食野生蘑菇後中毒亡　專家︰該品種致死率達70%

廣東梅州市平遠縣一戶人家的祖孫3人，近日食用自行採摘的野生蘑菇後中，送院搶救後不治，家中飼養的兩隻貓也因吃下蘑菇湯被毒死。專家組及後展開調查，推斷他們吃下的很可能是具致命毒素的亞稀褶紅菇，誤食該品種毒菇的致死率高達70%。

內地傳媒周四（9日）報道，出事的祖孫分別為外婆、母親及3歲小孩，他們一家居住於上舉鎮畬腦村。當地村民憶述，上周六（4日）曾看見林姓女死者上山採蘑菇，由於採回來的蘑菇與平時吃的不太一樣，呈米黃色，於是便提醒芍方不要食用，未料對方未有理會。

事後，為尋找釀成慘劇的毒蘑菇，廣東省省級專家趕到該村，聯同梅州市疾控中心、平遠縣衞健局、平遠縣疾控中心及鎮村幹部等工作人員一同上山搜索，最終專家推斷是亞稀褶紅菇。另外，當局亦派員告誡附近村民，不要山上採摘野生蘑菇食用，同時在村內的進山入口設置警示牌提醒。

另廣東省疾控中心周四發布相關提醒，指預防毒蘑菇中毒應做到不採摘、不買賣、不食用，如有市民食用蘑菇後出現不適症狀，要高度懷疑是中毒，立即前往醫院就醫，否則容易引起昏迷乃至死亡等嚴重後果。