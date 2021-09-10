違規掩埋含重金屬污泥　公司8人落網

四川遂寧市政府近日發布消息稱，新景源生物環保科技有限公司非法處置污泥，涉嫌污染環境罪，8人被捕。當局強調，該公司將城鎮污水處理廠的污泥和天然氣脫硫石膏等違規掩埋，造成大量土地受重金屬污染；另顯示當地政府監督不力等。當地相關部門隨即成立專案組制訂方案，加快整改工作。

中央生態環境保護督察組近日通報，涉事公司自2014年以土壤改良名義，非法傾倒、填埋經發酵後的城鎮污水處理廠污泥。該公司另在不具備處置危險廢物資格的情況下，違法接收遂寧市賽思科公司天然氣脫硫石膏300餘噸，並將大部分填埋於其租用的土地內，造成3.5畝土地嚴重受污染。

督察組表示，該公司違法傾倒填埋生活污泥、工業污泥和危險廢物等，引來大批民眾不滿和投訴。此案亦顯示當地相關部門存在嚴重失職塞責等問題，不認真調查及處理群眾的投訴，亦不按規定查處涉事公司的違規行為，導致其有恃無恐，問題愈演愈烈。

目前涉事公司的實際控制人夏某祥、法定代表人夏某、總經理陳某遐等5人被逮捕，另有3人被刑事拘留。遂寧市警方表示，將嚴查涉環保領域犯罪案件，加強與相關部門的溝通協作，解決中央環保督察組反饋的問題等。