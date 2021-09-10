洗腎女靠直播獨力治病5年　曾告父母遺棄未受理

湖南19歲女子劉嘉妮自少父母異離，長期缺乏家人照料。5年前她患上尿毒症，需每星期洗3次腎，只好靠遊戲直播來賺取治療和生活費。前年她以遺棄罪起訴父母，但法院以缺乏罪證不受理。其父直言無力撫養，又稱自己「是個沒用的人」。

嘉妮僅8個月大時，父母便離婚，之後她跟着爺爺嫲嫲生活。10歲時，已再婚的母親取得其監護權，並將其帶走。但4年後，14歲的她確診患上尿毒病後，母親又將其送回湖南新化的老家治病。當時，嘉妮的家人「像踢皮球一樣」，沒人願意接收她。她曾2次報警，在警局和救助站住過1個多月；又因為沒錢洗腎，曾2次撥打急救電話。

2019年，嘉妮以遺棄罪將父母告上了法庭。她指，父親劉某華從2011年開始便沒撫養過也沒有探視過她，母親劉某蘭則因未及時為她治病致其患上嚴重的尿毒症；而自2016年10月開始，母親也再沒看過她。不過湖南省新化縣人民法院裁定，劉嘉妮的起訴缺乏罪證。

事件經內媒曝光後，嘉妮戶籍所在的湖南省婁底市新化縣琅塘鎮政府，於8月30日召開會議，決定撥發1萬元人民幣（約1.2萬港元）給劉嘉妮用作治療費用。當地政府又與其父母聯絡，希望在後續治療過程中，父母能承擔相應的責任。據指，早在2016年嘉妮被遺棄時，當地政府也多次與其父母就嘉妮的治療安排進行調解，惟兩人最後均未遵從。據報假如不盡快換腎，嘉妮可能活不過數年。