內地昨增17宗確診　武漢地盤疫情19人問責

內地周五（10日）通報前一日新增17宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入。今年7月底，湖北省荊州高鐵站發生輸入型本土關聯病例，引發武漢沌口項目地盤疫情聚集性傳播，並蔓延省內多地。日前，湖北省紀委監委會同相關主管部門對19名責任人追責問責。

江蘇省淮安市洪澤區某企業於7月22日組織員工到湖南張家界旅遊，7月27日回程時在荊州高鐵站逗留。期間，武漢一外來務工者唐某在高鐵站候車因與該旅行團有交集而感染，其後疫情擴散至荊門市和武漢市多區。

據湖北省紀委監委網站消息，荊州高鐵站站長付三合、黨支部書記李剛，因未能對旅客個人防護進行有效宣傳引導，被黨內警告處分。武漢沌口項目地盤因未嚴格落實常態化疫情防控要求和進出人員實名登記制度，導致疫情傳播，中建三局科創公司華中分公司黨委副書記、總經理謝俊勇，黨委副書記、紀委書記王翠微，黨總支書記、總經理周凡，副總經理兼沌口項目黨支部書記、項目經理孫安鋒均被撤職。另武漢經開區住建局建設工程安全監督站站長劉濤，因該局履行建築地盤防控監管不力，也被黨內警告處分。

內地過去一日新增的境外輸入病例分別為廣東5宗，上海、雲南各4宗，江蘇、福建、山東和廣西各1宗；同日新增21宗無症狀感染個案，均為境外輸入。內地至今累計95,128人確診，當中4,636人病亡。