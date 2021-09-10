康森料周日登陸越南　逾2萬海南漁船回港避風

颱風康森周五（10日）清晨5時中心距離三沙市西沙永興島東南方約165公里的南海中部海面，預計將從海南島以南海面經過並登陸越南，海南島東南部陸地和近海周五至下周一（13日）將有較強風雨。另一颱風燦都同日上午8時位於鵝鑾鼻東南偏南方約630公里海面，台氣象部門已於清晨5時半發出海上颱風警報，預計最快下午發布陸上警報。氣象部門提醒燦都周末將為當地帶來豪雨。

海南省氣象局上午6時30分繼續發布颱風四級預警，康森目前中心附近最大風力10級（每秒28米），7級風圈半徑120至180公里，十級風圈半徑40至50公里。預計康森前期將在西沙群島附近海面回旋擺動，周日（12日）之後轉向偏西方移動，逐漸靠近越南中部沿海一帶，風力或略有增強。受颱風影響，南海中部海域周五至下周一料有較強風雨，周五至下周二（14日）海南各地累積雨量，以萬寧、瓊中、陵水、保亭和三亞等市縣100至200毫米最多。

據內媒從周四（9日）晚海南省防禦颱風視像動員部署會議上獲悉，截至當日下午6時，該省14個沿海市縣（區），已有逾2萬艘漁船進港避風，另有345艘在回港途中，約6萬漁船漁排人員已撤離上岸。

至於颱風燦都，據台氣象局上午8時消息，正以每小時18公里速度向西北方向移動，近中心最大風速每秒53米，相當於16級風，7級風暴風半徑180公里，暴風圈正向巴士海峽接近。氣象局資深預報員徐仲毅表示，假如燦都路徑沒有變化，台灣可能在下午至晚間發陸警，主要受影響範圍在東半部、北部及部分南部地區，預計燦都周六及周日最接近台灣。