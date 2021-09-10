中美領導人7個月來首次通話　冀關係重回正軌

美國白宮當地周四（9日）在官網發新聞稿稱，總統拜登當日與中國國家主席習近平通電話，雙方就兩國利益交疊的領域進行廣泛和策略性討論，又同意持續進行公開和坦誠的對話。白宮又指，拜登強調美方持續關注印太地區以至全球的和平、穩定和繁榮，以及兩國有責任避免因競爭演變成衝突。習近平稱，中美關係非是否搞好的選擇題，而是如何搞好的必答題。這是今年2月以來，中美領導人首次通話。

內地官媒其後報道稱，習近平應約與拜登通電，就中美關係和雙方關心的有關問題進行坦誠、深入、廣泛的戰略性溝通和交流。習先就颶風艾達造成美國多地人命財產損失表示慰問。習指出，一段時間以來，美國採取的對華政策致使中美關係遭遇嚴重困難，這不符合兩國人民根本利益和世界各國共同利益。中美分別是最大的發展中國家和最大的發達國家，雙方能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運。

習引用古詩「山重水復疑無路，柳暗花明又一村」，指中美自1971年雙邊關係「破冰」以來，給各國帶來實實在在的好處。當前國際社會面臨許多共同難題，中美應拿出戰略膽識和政治魄力，推動中美關係盡快回到穩定發展的正確軌道。此外，習近平亦闡述中方在氣候變化等問題上的立場，指兩國有關部門可以繼續接觸對話，挖掘更多合作潛力。

官媒另引述拜登稱，美方從無意改變一個中國政策，願與中方開展更多坦誠交流和建設性對話，確定雙方可以開展合作的重點和優先領域，避免誤解誤判和意外衝突，推動美中關係重回正軌。