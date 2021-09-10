涉超載貨車司機質疑執法不公　喝農藥自殺獲救

杜先生的貨車涉超載被截查，卻不滿執法喝農藥自殺獲救。

安徽省合肥市貨車司機杜先生周二（7日）因涉嫌超載被查，在肥東交通局內飲農藥自殺獲救，正在醫院接受治療。杜妻劉女士指，當時在丈夫附近的4輛車也涉嫌超載，卻只有丈夫被查，其餘車獲放行，質疑警方執法不公。

劉女士周四（9日）向內媒表示，當日下午連同丈夫的車在內共有5輛車一同行駛，突然執法車輛超前，只攔下丈夫的車，讓前面和後面各2輛車駛離現場。劉女士認為，在丈夫前方的車跑掉情有可原，但質疑執法人員放行在丈夫後方的2輛車。

劉女士稱，當時所有車輛都載着石頭，有的車斗比丈夫的車還要高，惟獨丈夫被控超載，估計將面臨3萬元（人民幣，下同，約3.6萬港元）或以上罰款。她指丈夫早前才被罰款6萬元（約7.2萬港元），雪上加霜的是，家裏剛貸款多買2輛車。杜先生為表達對執法的不滿，於是在肥東縣交通局內喝農藥。

肥東縣交通局辦公室工作人員周四受訪時稱，杜先生人在醫院經搶救已無礙。該縣交通局執法大隊相關負責人則表示，杜先生確實因為車輛超載被查，又表示正在安撫其母親及家人。