中國行動計劃首宗檢控　華裔教授獲判無罪

美國前總統特朗普時期的司法部為應對中國對美威脅而實施的「中國行動計劃」中，田納西大學前華裔副教授胡安明（Anming Hu）是首名被起訴的華裔科學家。他周四（9日）獲田納西州法院裁定無罪，美國司法部對裁決結果表示失望，胡安明的律師暫未置評。

胡安明涉嫌隱瞞與中國的大學有關係，同時領取美國太空總署（NASA）的研究資金，去年2月被控3項電匯詐騙及3項虛假陳述罪。周四發布的52頁裁決書中，法官沃爾蘭（Thomas Varlan）表示控方未能提供足夠證據，證明胡安明有意騙取NASA的研究資金，又指有關大學研究經費的規定令人困惑，因此宣布針對胡安明的所有指控都不成立。

對胡安明為期6天的審判中，華府工作人員提供了有關他在北京工業大學工作的證詞，但田納西大學的工作人員對NASA不得向中資企業或大學提供研究資金的限制解釋含糊。法官指，檢方引用的一些證據表明，胡安明實際上並沒有試圖隱瞞他在華的工作，這些證據包括胡安明與田納西大學管理人員之間的通訊。

中國行動計劃針對涉及中國的經濟間諜和竊取商業機密活動，近年出現不少與胡安明同類案件，美國亞裔團體等批評司法部或不當針對駐美中國學者。胡安明一案今年6月因陪審團陷入僵局而以審理無效告終，檢方其後發起重審。胡安明是中國「千人計劃」的成員之一，去年被起訴後遭大學停職。