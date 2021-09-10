貨拉拉跳車案今開庭　被告律師分作認罪和無罪辯護

湖南長沙女子車莎莎經貨運平台貨拉拉（香港稱「Lalamove」）召車搬家，途中跳車身亡。涉事司機周某春今年2月被拘留至今將近7個月，湖南長沙市岳麓區人民法院周五（9月10日）正式開庭審理案件。報道稱，長沙市法律援助中心替周某春安排的2名代表律師，將分別替其進行罪輕辯護和無罪辯護。

周某春的妻子李某平稱，丈夫被警方帶走前曾在家裏錄音講述事發經過，內容與警方通報基本相同。當中提到車女跳車的過程時，周某春表示想早點辦完事把車充電，早點回去。但期間車女多次指他偏航，然後突然跳車。李某平稱，整個過程時間太短，丈夫根本沒反應過來，認為丈夫被控涉嫌過失致人死亡是冤枉。

周某春被批捕後獲安排法援律師，但李某平一度要求更換，又向長沙市司法局要求公開對丈夫進行法援的過程及法律依據。9月3日，長沙市司法局表示將延期答覆李某平的申請，延長期限不超過20個工作天。雖然李某平要求換律師，但2名法援律師羅一輝和陳汝超一直與李某平保持溝通。

據指，2名律師稱每月輪流會見周某春，他又表示接納和信任2人。陳汝超告訴李某平周四（9月9日）下午見了其丈夫，將為他進行無罪辯護，但拒絕內容透露。羅一輝上周一（8月30日）卻告訴她，周某春已簽署認罪認罰書，檢察院量刑建議為判1年，可緩刑，將替其進行罪輕辯護。羅一輝又強調，周某春認罪認罰與陳汝超的無罪辯護互不衝突，刑事案件中，律師可以獨立行使辯護權。