內地學習中心華爾街英語破產　揭學員借錢上課怪象

在內地有多間分店的「華爾街英語」學習中心日前傳出破產，欠款學費達12億元（人民幣‧下同，約14.4億港元）。內媒周四（9日）更揭發，由於大量學員不惜借錢預付全額學費上課，導致他們現今在停課之際，仍背負沉重貸款。有分析指，怪象顯示內地教育出現金融泡沫化趨勢，才迫令國家針對教育推出「雙減」政策。

報道引述女苦主、23歲的普通白領小羅（化名）稱，她今年1月以2.26萬元（約2.72萬港元）在華爾街英語購買培訓課程，為期1年。短短兩個月後，小羅又在華爾街英語銷售顧問極力推薦下，以2.05萬元（約2.47萬港元）續費購買1年的培訓課程，她更為此辦理了一張新信用卡。小羅回憶指，整個辦理過程快得出乎意料，且自己月收入僅5,000元（約6,029港元），卻輕而易舉地獲得2.5萬元（約3.01萬港元）貸款。

據華爾街英語的學員統計，各地已登記的6,000多名學員中，有52%是通過銀行或金融平台貸款的方式支付學費，涉及合約金額4.8億元（約5.78億港元）。苦主形容，由於課程費用高昂，華爾街英語銷售顧問若想成功拉客，一般都是通過推薦他們貸款。在銷售顧問2、3個小時，甚至5、6個小時強勢推銷下，顧客大多都就範，卻讓自己背上一身學費債務。

然而，隨着華爾街英語在內地11個城市的39個學習中心全部停業，學員面臨既沒課上、退款無門，而貸款卻必須償還的困境。不過多間向學員貸款的金融機構均表示，要解除貸款合約，需要華爾街英語先向金融機構退款，並申請解除學員貸款合約。然而，當苦主小羅撥打華爾街英語的熱線電話時，電話卻一直無法撥通。