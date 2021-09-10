「蹭座族」流連快餐店引關注　中年漢：無力捱貴租

內媒周四（9日）引述上海市民投訴，位於徐家匯美羅城的肯德基快餐店，近日出現不少在店內閒坐的中年男子，他們不時會檢拾他人剩下的食物，認為這些「蹭座族」有礙觀瞻。其中一名蹭座族卻強調他有正經工作，只是大城市樓價租金昂貴，令他們這些底層民眾無處容身，被迫流連街頭。

報道指，蹭座族一般皮膚黝黑、帶着背囊，經常佔據快餐店中可以充電的長桌座位。當中，有人點餐後便沉默地看手機，亦有人不斷起身尋找他人剩下的食物。不過為避免驚擾其他客人，蹭座族會捕捉時機，趁客人離開後、工作人員清理餐盤前下手；直至填飽腹中飢餓。

一名來自黑龍江省哈爾濱市的蹭座族表示，他在上海已經工作5年，日常靠裝修為生。沒接到工作時就到快餐店一邊上網，一邊為手機充電，每晚10時前便會離開。另一邊廂，亦有人在快餐店關門後需露宿街頭，他表示自己是農民工，剛來到上海工作不久，但因樓價租金甚貴，無處容身，才選擇每天蹭座。

事件引起社會關注，不少網民認為政府有關部門應關注上述情況，避免影響市容，加上日前新冠疫情，有人擔心蹭座族會引起部分衞生問題。另有網民表示，當局應了解蹭座族在生活上的困難，從而進一步緩助、解決有關問題。