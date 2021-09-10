交警隨意開罰貨車司機　自治區3地分管領導停職

內蒙古黨委機關報《內蒙古日報》周五（10日）報道，國務院第8次大督查第五督查組在暗訪時發現，部分交警為完成罰款任務，對過路貨車司機隨意罰款，涉及地方包括錫林郭勒盟、烏蘭察布市和巴彥淖爾市。3地政府事後開展調查工作，經初步核查，發現報道所反映的問題在上述地區確實存在，並對有關分管領導停職處理。

報道指，官媒在周三（8日）披露了督查組發現的內蒙古個別地區交警執法存在不規範、隨意性大等問題。暗訪時發現，部分交警在道路上設置臨時檢查點，對途經的貨車逐一攔停，並以「未按規定使用安全帶」等理由實施處罰。惟現場的司機大多都有繫上安全帶，或者並沒有罰單上列舉的違法行為。

有貨車司機表示，停車後交警只會要求出示行駛證、駕駛證，隨即就會開出罰款單，「這都習慣了」。交警同時並沒有就處罰理由給予反饋和說明。督查組經了解後得知，原來內蒙古公安部門早前對各盟市公安局，開展道路交通事故預防「減量控大」工作要求進行考核並排名和通報，有關部門需對查處違法違規行為的次數作出最低數量要求。

經反映後，上述三地派駐公安機關紀檢監察部門已介入調查，將依據調查結果，依紀依法嚴肅處理。自治區公安廳交通管理局亦連夜發出通知，在全區公安機關深入開展規範交通執法行為，要求各地公安交管部門舉一反三，堅決整治隨意執法、粗暴執法、逐利執法等突出問題。