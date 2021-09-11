畜禽糞污亂堆路邊　1500萬人民幣處理設施無人用

內地農村有大批畜禽養殖場，排放糞污長年影響周邊生態。吉林省長春市農安縣是全國首批畜禽糞污資源化利用項目試點縣，但官媒周五（10日）報道，當地斥資1,500萬元（人民幣，下同，約1,809萬港元）興建的糞污轉化收集中心，落成後閒置1年多，令大量糞污仍然亂堆路邊，影響環境。

報道指，農安縣2019年起陸續興建3個糞污轉化中心，和11個村級糞污收集中心。不過，國務院督查組近日明查暗訪，卻發現3個轉化中心均雜草叢生，廠房堆放許多雜物，糞污轉化設施上空空如也。此外，當局抽查糞污收集中心亦發現，設施明顯閒置已久。

相反，農安縣多條村莊口則有大量的豬糞和牛糞肆意堆放，在高溫下傳出陣陣惡臭，蚊蠅肆虐，嚴重影響村民生活。有個別養殖場甚至將豬糞、雞糞直接堆在農田，令部分糞污水流入附近河道。河道水流明顯呈黑色，泛着泡沫發出陣陣惡臭，嚴重污染周邊農田灌溉水源，部分接觸糞污的農作物經已枯萎死亡；據村民反映，此情況已持續2、3年以上。

對於糞污收集情況欠佳的問題，部分村民解釋，他們一直不知道糞污收集中心的位置。也有部分村民雖然知道位置，但認為距離甚遠，寧願自己在農場處理。國務院督查組建議，當地政府應深入制訂整改方案，調整收集中心位置不佳的問題；同時加強監管，制訂畜禽養殖污染物處理相關法規，切實保護生態環境。