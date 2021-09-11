紅火蟻快速蔓延　省林業局促加強防控

廣東省林業局五（10日）在廣州市花都區舉辦今年度紅火蟻防控活動，當中公布統計數據指，截至今年6月以來，廣東全省21個地級市、126個縣（區、市）紅火蟻發生面積344萬畝，佔全國的三分之二，多地出現叮咬傷人事件，對生態安全和民眾生命健康等造成嚴重影響。

廣東省林業局黨組書記、局長陳俊光表示，廣東正處於紅火蟻、松材線蟲病等外來入侵有害生物的高發期，各級林業部門要以全面推行林長制為抓手，採取有效措施應對當前快速擴散的紅火蟻疫情，全面開展疫情普查，實行監測網絡化管理，準確把握紅火蟻發生範圍、危害程度和發展動態，做到早發現早除治。

他續指，廣東各級林業部門要嚴格實施應施檢疫的植物及其製品產地檢疫、調運檢疫和檢疫複檢，要督促鄉村環境改造升級、城建、園林綠化、道路設施等建設及施工方，監理方嚴格把關，嚴禁無檢疫證明文件草皮、花卉、苗木綠化造林，落實紅火蟻阻截措施。

紅火蟻是危險入侵物種，農業農村部曾於3月警告，紅火蟻已傳播至廣東、湖北等12個省、435個縣（市、區）中，近5年來新增191個縣級行政區出現紅火蟻災害。今年1月底，廣東省政府印發有關通知，提醒各地在每年春季（3月至4月）、秋季（9月至10月）等紅火蟻防控關鍵時期，集中實施防控行動，加強紅火蟻疫情監測預警。