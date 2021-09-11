台警破獲假博弈詐騙網站　流動資金達750億新台幣

台灣的金門縣警察局刑事警察大隊周五（10日）表示，追查民眾在假投資博弈詐欺網站遭詐騙，會同刑事局人員在台北市拘捕廖姓等7名疑犯，初步估計網站流動資金高達750億元（新台幣，下同，約210億港元），全案送辦。

警方表示，科技犯罪偵查組發現疑犯透過LINE等社交平台，謊稱引進全新獨家循環式獲利法吸引賭客加入下注，待民眾存入一定金額再加注。當他們打算提領賭金時，即以拖延戰術。賭客發現遭詐騙後，疑犯立即將賭客踢出LINE群組並封鎖好友。

警方調查後發現，這家公司負責人包括新加坡、中國大陸和台灣人士，為躲避檢警查緝，藏身在台北市月租百萬精華地段，藉由門禁森嚴的高級商業辦公大樓作掩護，實際在內從事假博弈網站開發等事，還以高薪招募境內外程式設計師、美工、翻譯及客服人員等，依客戶需求設計六合彩、運動賽事及電子遊藝類等各種假博弈網站。

警方查獲廖姓等主管7人及其他42人，查扣涉案35部電腦主機、9部筆記本電腦、12部手機等證物。警方詢後將廖姓等7人押送到台北地方檢察署偵辦 ，其餘人員是否涉案待後續清查後再一併移送偵辦。