遭假檢警詐騙　老翁痛失退休金419萬新台幣

台灣金門縣一名7旬退休公務員，近日接連遇上假冒台北市警方、檢察官的詐騙犯人，被騙419萬元（新台幣，下同，約119.7萬港元）的退休金。警方接報後目前未能查出涉案犯人的身份，周五（10日）呼籲民眾提高警覺，發現可疑詐騙訊息第一時間向警方查證，確保財產安全。

金湖分局警方調查指，受騙老人家住在金沙地區，去年11月底接獲自稱台北市刑大黃姓隊長電話，對方誆稱其戶頭有不明資金匯入，要求前往某銀行開戶，並將其郵局、銀行等帳戶內存款轉至該銀行戶口內，以供查證是否有詐騙金額流入。

老翁不疑有詐，同年12月至銀行開戶，並依指示陸續將存款轉入新開帳戶內。至今年4月，苦主再接獲自稱檢察官者來電，對方表示案件已釐清。不過，老翁在上月辦理轉存時，發現戶頭內僅剩7,000元（約2,000港元），才發現帳戶自去年12月2日至11日間陸續遭他人將錢轉至另一陌生帳戶內，他驚覺受騙後立即報警。

金湖分局長何明祥指出，根據統計，類似假檢警、假綁架等詐騙案，被害人年齡層偏高，9成被害人逾50歲，遭詐騙者常陷入詐騙情境不易脫離，有不少人是遭假檢警以涉及洗錢為由，要監管帳戶恐嚇匯款，導致終生積蓄泡湯。