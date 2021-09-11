酒店房間藏針孔攝錄機　職員反指情侶自行安裝

內地男子王先生上月底與女友從福建前往河南省遊玩，入住周口市一間酒店。王先生無意間發現酒店房間的冷氣機竟安裝了針孔攝錄機，於是向酒店工作人員投訴，誰知對方竟稱懷疑針孔攝錄機是王先生自行安裝。

內媒報道，王先生於8月28日晚與女友入住周口淮陽迎賓館。翌日早上，他發現冷氣機喉管位置有一個黑點，細看竟是一個針孔攝錄機，當時還亮着燈，顯示正在操作。王先生的女友當場嚇得直接蹲下。王先生之後找酒店工作人員交涉，誰知對方竟自稱也是受害者，不知道誰安裝該攝錄機，甚至懷疑是王先生所為。王先生於是報警。

內媒周三（8日）聯絡淮陽迎賓館的負責人杜先生，他表示一切情況以公安調查結果為準，指假如是酒店責任，一定給受害者補償和交待。經內部清查，其他房間均無發現攝錄機。他又稱，酒店開業僅半年，捱過洪水暴雨和疫情，現時雖然正常營業，但事件的輿論對生意影響很大。對酒店被安裝針孔攝錄機卻沒發覺，杜先生承認酒店這方面不專業，又對職員曾稱懷疑王先生一事致歉。據知王先生曾要求酒店賠償3萬元（人民幣，下同，約3.66萬港元），但對方表示最多給1萬元（約1.22萬港元），雙方仍在協調中。

同日酒店職員向記者稱，酒店如常接受訂房。被問房間為何出現針孔攝錄機，職員稱不清楚。周口淮陽區城內派出所回應查詢時表示，仍在對被發現的針孔攝錄機進行技術分析。至於拍攝的內容是否流傳仍在調查中，還未有結論。