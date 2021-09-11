中美通電　傳拜登政府財金官員正評估中國補貼政策

美國總統拜登與中國國家主席習近平於周五（10日）通電話，是2月以來首次。消息指，拜登政府內包括貿易代表戴琪及商務部長雷蒙多等多名財金官員於同日下午會商，評估對中國補貼政策啟動新調查，作為在貿易上向北京施壓的方式之一。

他們討論前總統特朗普在2020年1月敲定的第一階段貿易協議，以及對中國3,000億美元（約2.34萬億港元）輸美商品課徵的關稅接下來存在那些執法選項。

報道又指，美國貿易代表署（USTR）要求外部顧問將中國補貼對美國經濟造成的傷害量化為具體數字，以衡量回應措施，但USTR目前未正式提出相關請求。USTR及商務部拒絕置評。

此外，亦有消息指，拜登政府尚未決定，但傾向恢復部分關稅的排除程序，企業及許多議員均要求美國允許這類關稅豁免。另有意見認為，特朗普時期的關稅措施未能讓中國做出美國希望的改變，隨着時間過去，這些關稅已無法促使中國重返談判桌或履行第一階段協議。

之前報稱，今次拜登致電習近平的90分鐘通話中，拜登對中國官員不願認真與美國官員交涉一事表達失望，並說希望「美中競爭不會演變成衝突」，且解釋美國針對北京種種政策的動機。習近平則向拜登表示，美國政策有時令兩國關係遭遇嚴重困難。