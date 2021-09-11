傳華府考慮台駐美代表處正名　台外交部稱深化雙方關係

英國媒體周六（11日）報道稱，美國拜登政府考慮同意駐美國台北經濟文化代表處更名為「台灣代表處」。美國務院未正面回應此議題，但強調「美國對台灣的支持堅若磐石」。台灣的外交部周六回應稱，全面強化及提升台美關係，一直是台當局長期努力的目標。

報道稱，美國國務院副發言人波特（Jalina Porter）周五（10日）在例行記者會上，被問到台灣更名的要求是否被納入議程或考慮同意。波特回應指，他無意在台灣正名的問題做出任何臆測，但會持續維護對台關係的承諾，強調對方是民主、經濟和安全上的重要夥伴。

有分析師指，在許多更重要現存問題上，包括北京政府擴展霸權以及對少數族群迫害，台灣更名的議題是否值得在此刻拿來和中國大陸對抗。英媒強調，在上述議題上，已有美國白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）、國家安全委員會和國務院亞洲事務局的廣泛支持。

台外交部表示台灣當局將持續以務實態度，並秉持互信、互惠及互利的原則，與美方保持密切溝通，穩健深化台美雙方在各項領域的合作夥伴關係。