華外長晤越副總理　促勿讓南海局勢複雜化

中國-越南雙邊合作指導委員會第13次會議周五（10日）在河內舉行，由國務委員兼外長王毅和越南常務副總理范平明共同主持。王毅強調，兩國要珍惜當前南海來之不易的和平穩定局面，不採取令局勢複雜化、爭議擴大化的單方面行動，共同警惕抵制域外勢力干預挑撥。

王毅提到，兩國抗疫合作卓有成效，經貿合作逆勢上揚，雙邊關係穩定發展，中方願與越方推動雙邊關係延續良好勢頭。他亦指，雙方要利用陸海相連天然優勢，鞏固經貿投資雙核驅動態勢，加快推進「一帶一路」和「兩廊一圈」對接合作，力爭今年雙邊貿易額取得更大突破；並維護國際公平正義和共同戰略利益，反對單邊霸凌行徑。他又強調，雙方要把海上問題置於雙邊關係適當位置，向國際社會發出中越兩國人民有能力和智慧管控分歧、不斷充實擴大合作面的積極信號。

范平明表示，越方願與中方落實兩國高層共識，維護運行好現有合作機制，加強海上務實合作；又感謝中方無私支持越方抗疫，高度評價雙邊關係成果，願一同推動關係更進一步。雙方共同梳理總結上屆指導委員會會議以來各領域工作取得的進展，分別就推進下階段合作提出思路建議，達成廣泛共識。雙方亦宣布成立貿易暢通工作組，簽署兩國商務部門間新的5年合作諒解備忘錄及經濟技術合作協定。

另外，日本防衞相岸信夫周五起至下周日（12日）訪問越南，將與越南防長潘文江舉行會晤，討論中國日益加強活動的東海和南海局勢。雙方料將就簽訂防衞裝備和技術轉移協定，展開最後磋商。岸信夫表示，將從維護地區和國際社會和平穩定角度出發坦誠交換意見，提升兩國防衞合作關係。