男生未打新冠疫苗　辦理入學遭拒

重慶市17歲學生夏語（化名）考上重慶藝術學校並交學費後，卻在周四（9日）開學報到時，因未接種新冠疫苗而被拒絕辦理入學。內媒周六（11日）報道，夏語的父母不認同此做法，認為按國家相關部門要求，接種疫苗應遵循自願原則，教育部也明確不應該把是否接種疫苗作為開學入校的標準。

報道指，重慶市教委工作人員在夏語的母親投訴時回應，市教委並沒有發出不打疫苗不能入學的文件，但學校管理按屬地原則。重慶藝術學校所在的重慶市巴南區教委工作人員表示，正與學校協調此事。重慶藝術學校從事招生工作的工作人員指，學校只是暫緩夏語的入學手續辦理，正向家長作進一步解釋。

夏語的父母向內媒表示，他們今年8月17日已向學校支付學費等費用。但在繳費後，他們卻因為學校要求的入學報到資料而感擔憂。其中防疫資料一共5項，包括健康訊息承諾書、學生健康卡、健康碼和行程碼、48小時核酸檢測報告、12歲及以上年齡學生新冠疫苗接種記錄憑證或未接種證明。

夏語的母親曾女士指，「孩子本人不願接種，我們作為家長都已完成接種，但不想強迫孩子。」從9月4日起，她不斷和夏語的班主任溝通，對方其後回覆稱，沒有（接種疫苗的）資料不能入校，「要不就去開不能打疫苗的證明，要麼就退學。」