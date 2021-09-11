公務員婦因生三孩被炒　上司辯稱新政未落地

內地今年5月宣布實施「三孩政策」，但實際措施卻遲遲未落地。內媒周五（10日）報道，在河南省鄭州市金水區祭城社區醫院衞生服務中心工作的劉女士，上月底突然被院長辭退，原因是她要生三孩。院長花獻福解釋，雖然三孩政策已納入法例，但當地仍未頒出具體通知，他是按規辦事。

劉女士申訴，9年前開始在衞生服務中心工作，期間生下兩子女。今年2月前後，她發現懷上第三胎，後來中央又宣布放寬生育限制，劉女士便如期待產。不過上月31日下午，醫院院長突然通知劉女士回家休息幾天，並讓她考慮辭職。劉女士當時已懷胎7個多月。

詎料，正當劉女士回家考慮時，卻接到部門通知，對方以無故曠工3天為由將她開除。劉女士指，她休假前曾找部門主任簽字批准，但休假文件上交至院長時卻未獲審批。院長反而表示，他是根據崗位要求審批休假手續。

事件引起網民熱議，有人批評稱，劉女士9年內生3孩，代表她工作中不少時間屬於休假，上司也是忍無可忍。但有人認為，國家鼓勵婦女生育，政府部門就應盡快頒令配合，否則便會令壓力轉移至企業和員工，更會令婦女生育意願退卻。