廣州新興私人影院　民眾無登記身份證可過夜惹擔憂

廣東廣州近日興起一種頗受年輕人歡迎的「私人影院」，有商家會劃出多個小房間，配有觀影設備、床或梳化，民眾可在內洗澡、過夜，實際上形同民宿或酒店。惟此類房間有部分被揭未有在店內懸掛營業執照；又毋須身份證登記便可過夜，民眾質疑有安全隱患。另有民眾投訴，房間內衞生情況差。廣州警方周四（9日）回應稱，目前已介入調查；至周五（10日），有部分私人影院已顯示暫停營業。

此類戲院通常於商用樓或居民樓中開業，以天河區天俊閣為例，一幢大樓有至少5間私人影院，觀影時長一般設為2至3小時，每間收費約100至200元（人民幣，下同，約122至244港元）。有店員表示，客人主要為學生、白領、遊客，店內有6,000多部舊電影選擇，但過夜則需388元（約474港元）。

有曾到私人影院體驗的年輕情侶表示，觀影房間非常私密，但他們毋須出示身份證登記都可過夜，令他質疑其到底是私人影院還是私人酒店，對可能前來的未成年人又是否存在安全隱患。另有一名羅姓女子抱怨房間內的衞生情況差，「雖然店家說有清潔，但感覺屋內並沒有很乾淨，也缺少床罩。」

另有不少網民在網上留言，懷疑床單沒有洗過而不敢坐，甚至出來後身上「起了疙瘩（皮膚過敏）」等。對於衞生問題，多間戲院的店員表示，使用過的床單會被消毒、換洗，民眾亦可加錢更換成即棄床單和枕頭套。廣州警方周四表示，已聯合相關政府職能部門，清查天俊閣的私人影院。