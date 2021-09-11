莆田現6宗確診病例　市內兩地升為高風險

福建省莆田市周五（10日）出現多宗新冠肺炎本土感染個案，疫情至周六（11日）進一步惡化。省政府下午召開新聞發布會，通報截至周六下午4時，當地已累計報告的感染個案增至24宗，其中6宗為確診病例、18宗是無症狀感染者；國家衞生健康委已派出工作組赴莆田市指導疫情處置工作。

會上指出，目前已把本次疫情19個相關病例的標本，送至省疾控中心進行基因測序及快篩，結果初步判定，今次疫情為印度Delta新冠變種病毒毒株引起，由新加坡境外輸入病例經21天集中隔離，期間9次核酸檢測、1次血清檢測均未有發現染疫，直至周五才驗出中招，強調今次病毒的潛伏期較長。

另外，會上公布，判定仙游縣楓亭鎮秀峰村、耕豐村、九社村、蘭友社區、霞街社區為中風險地區，仙游縣楓亭鎮舖頭社區、麟山村為高風險地區。

據此前官方通報指出，莆田市仙游縣在周五發現6宗新冠肺炎感染個案，經專家研判，本次疫情源頭疑為新加坡入境人員林某杰導致的傳染鏈條，當局立即組織開展以其為源頭的流調溯源，並對出現疑似確診個案人員居住的楓亭鎮溪南、溪北、建國、舖頭、秀峰等五個村進行封控管理。