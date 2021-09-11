犯罪集團交友App誘他人投資　詐騙480萬新台幣

台灣刑事局周六（11日）表示，近日有詐騙集團新北市新莊區承租多間公寓作為據點，並以王姓、劉姓男子為首在交友軟件假冒「高富帥」單身男性，隨機與年輕女性攀談交往，誘使她們出錢在虛擬平台投資，至少9人受騙，損失金額達480萬元（新台幣，下同，約130萬港元）。警方日前在據點搜索查緝，拘6名疑犯到案，訊後依組織、詐欺等罪嫌移送法辦。

警方表示，該詐騙集團今年3月起在「Omi」、「探探」等交友軟件與女性攀談，當被害人卸下心防後，便勸誘投資虛擬貨幣作副業，營造聽取「分析師」投資即可獲利的假象。苦主初期僅投資3,000元（約853港元），但集團在網站內顯示虛偽數字，令她們誤信獲利金額龐大，遂繼續投入資金。當受害人沒有資金投資後，詐騙集團即消失無蹤。

經查後，警方日前攻堅搜索詐欺機房據點，逮捕王、劉等5人及一名未成年少年到案，扣查犯罪所得387.6萬元（約110.3萬港元），並搜獲17部手機、10部電腦主機等證物。全案除依組織、詐欺等罪嫌移送法辦，將擴大清查是否有其他被害人。