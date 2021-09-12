陪月員打瞌睡鬆手　初生嬰摔成頭骨骨折

內媒上周六（11日）報道，湖北省武漢市李女士今年6月誕下女嬰，並聘請具10年經驗的資深陪月員協助照顧嬰兒。詎料6天後的凌晨，陪月員因打瞌睡不慎鬆手，把懷中女嬰摔到地上，導致其頭骨骨折和顱內出血。有民眾憂慮，國家鼓勵生育之際，各地政府卻對陪月等配套服務的監管不足，會令適齡生育婦女卻步。

李女士憶述，住院待產期間，她因收到武漢市母嬰康婦幼月嫂服務中心的廣告宣傳，遂決定從陪月中心聘請一位徐姓女陪月員，住院期間日薪500元人民幣（約603港元）。今年6月19日凌晨，李女士在睡夢中突然聽到響聲，竟發現初生女兒臥倒在地，失去意識，頭部瘀傷。

李女士立即聯繫家人把女兒送往檢查，但由於女嬰年齡太小，無法施行手術，醫生只建議家屬等待女嬰自行吸收顱內血塊。醫生亦透露，即使女嬰現階段完全痊愈，也可能會在8歲後出現後遺症，症狀包括癲癇。李女士亦指出，女兒頭骨至今尚有一處凹陷未恢復，擔憂對女兒影響長遠。

自今年6月起，李女士多次到涉事陪月中心協商惟未果。中心負責人蘇女士承認轄下陪月員疏忽，不過她指出，李女士女兒的黃疸特別高，令陪月員需每隔兩小時餵藥、餵奶、照藍光，一天只能睡三、四個小時，才令她因太過疲憊打瞌睡。此外，蘇女士稱中心曾願意為女嬰的後遺症負責，惟李女士拒絕把事件保密，才令協商不了了之。