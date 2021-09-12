圖阻漁船登釣島　華海警船撞日巡邏船

中日就釣魚島（日稱尖閣諸島）主權的爭議仍然持續。日媒近日報道，該國漁船上月底在釣魚島附近海域航行，遭中國海警船追蹤，日方海上保安廳派船趕赴現場。惟內地官媒指，當日日本右翼分子試圖突破登島，形容是對中國進行「挑釁活動」；雙方周旋期間，中國海警船一度撞上日方的巡邏船。

日媒報道指，石垣島八重山水產合作社的「第一櫻丸」、「惠美丸」、「理惠丸」、「第八大成丸」、 「ZENKOUMARU2」5艘漁船，上月30日從石垣島出發前往釣魚島，途中遭4艘中國海警船跟蹤、攔阻，其他海域亦出現3艘海警船蹤迹，疑似準備支援。日本海上保安廳獲報後，亦派出巡邏船趕到現場與中方對峙。

中國《國防時報》上周五（10日）刊文報道回應事件，執行此次攔截任務是中國海上2302編隊，由2302、2103、2402、1301編號的海警船共同組成。報道聲稱在驅離日本漁船行動時，日本海上保安廳至少派出12艘巡邏船等船隻，朝中國海警船靠近。

在對峙期間，中方1艘海警船撞上日本巡邏艦，而日媒則形容是「追尾事故」，被撞擊的是一艘漁船。不過，中方則報道並提供事發相片，指涉事船隻載有艦炮；並強調會堅決擁護中國領土問題，日本不顧警告，中方自然會重拳回擊。