電商出售劇集知名副駕茶座　警呼籲切勿模仿

內地人氣電視劇《掃黑風暴》雖已大結局，但內容仍在網上引起熱議。其中反派角色在副駕駛座位安放的「假山茶座」，近日吸引不少電商平台銷售，最便宜只需200元人民幣（約240港元）。

有網民近日反映，自己乘網約車時，竟然發現與上述電視劇中的同樣情景，司機在副駕駛的位置上裝有同款茶座，他見後立即拍照並上傳至社交網。從照片可見，這輛網約車的中控位置上，擺放了兩個茶盤組合而成的茶座，茶盤上則擺放紫砂茶壺、茶托、綠植、仿真裝飾物等，的確與劇上的茶座相似。

內媒記者事後以相關字眼在網絡電商平台搜索時，很容易便找到相似的茶座。在諮詢中，賣家表示這款茶座是通過膨脹鎖固定在水杯架上，而茶具則是磁力茶具，即使遭遇急煞車也不會滑動。賣家又指，茶座的支腳有長短之分，可根據車主的車型進行適配。記者發現，這款茶座吸引不少買家諮詢，但成交單數則較少。

不過，相關議題吸引了南京警方「隔空回應」，上周六（11日）在其官方微博發文，強調根據《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》，駕駛機動車不得撥打接聽手持電話、觀看電視等妨礙安全駕駛的行為。而有關角色在電視劇行車中泡茶，涉嫌妨礙安全駕駛的交通違法行為，呼籲民眾切勿模仿。