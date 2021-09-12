內地昨增46宗確診　莆田和泉州現本土病例

國家衞健委周日（12日）通報稱，內地前一日新增46宗確診，其中境外輸入26宗和本土病例20宗，無新增死亡病例，目前累計確診95,199宗，其中4,636人死亡。福建上周六（11日）新增20名患者和18名無症狀感染者，均為本土病例，分別在莆田市和泉州市發現；另在早前發現的確診病例中，部分樣本基因排序結果初步判定感染Delta變種病毒。

通報顯示，新增的境外輸入分別為雲南11宗，廣東6宗，上海3宗，內蒙古2宗，天津、遼寧、福建和河南各1宗；另新增44名無症狀感染者。目前仍有740名患者需留院治療，其中7人為重症病例。

福建仙游縣楓亭鎮周日開始，全鎮列為高風險地區。莆田市防疫指揮部同日發通知指，即日起禁止民眾隨意進出該市，若因求醫、工作等需持有48小時內核酸檢測無感染證明。市內暫停戲院、酒吧、圖書館、健身中心等室內公共場所的營運活動，控制餐館、公共食堂經營規模和營業時間。

根據福建目前疫情狀況，廣東廣州白雲機場上周六發公告稱，現將福州、泉州進入廣州的航班納入重點管控，目前共有芒市、福州、泉州共3個地區的機場受重點管控。

福建今輪疫情，有病例在入境38日後才確診，出現超長潛伏期。武漢大學中南醫院重症醫學科主任彭志勇上周六表示，不用特別擔心會出現大量超長潛伏期的情況，因為Delta變種病毒的特徵，除了傳染力強，還有病毒載量高，較易被篩查出來。他又表示，內地最近幾輪疫情，雖然感染人數眾多，但很少出現危重患者，亦有較多無症狀感染者，說明疫苗接種有成效。