王毅訪越南商南海　確保局勢總體穩定

訪問越南首都河內的中國國務委員兼外長王毅上周六（11日）與越南總理范明政、越共中央總書記阮富仲及外長裴青山會談，兩國同意在新冠疫情上合作，談及南海問題時均指出要確保海上局勢總體穩定，與東盟國家積極推動「南海行為準則」磋商。

范明政及阮富仲強調中越是「同志加兄弟」的全面戰略合作夥伴，希望中越關係持久健康發展。王毅則表示，中方堅定支持越南新一屆政府執政，支持越方的抗疫工作，會加強各領域合作為兩國關係注入新內涵。

王毅與裴青山會晤時說，中方願在疫情下以靈活方式與越方加強高層及各層級交往，全力協助戰勝疫情，又讚揚越南的病毒溯源立場客觀，強調雙方一同反對疫情政治化。裴青山感謝中方再提供300萬劑新冠疫苗，期望兩國繼續加強疫苗合作等疫情防控，建議中國為越南貨物出口提供便利，以達致貿易平衡。

雙方會談時亦提到南海問題，王毅指出中越要按兩黨兩國的最高領導人共識，以對話協商解決分歧，不採取令事態複雜化、擴大的單方面行動，確保海上局勢總體穩定。兩國同意與東盟國家談判，盡快達成符合包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法準則，而裴青山強調要尊重沿海國家在國際法上的合法權益。