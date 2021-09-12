培訓機構違規組織學生補課　遭官方吊銷執照

內地為了減輕學生作業和校外培訓負擔，中小學推行「雙減」政策並在各地逐步落實。不過，內蒙古呼和浩特市有校外教育培訓機構無視官方措施，在被查封的情況下組織學生封閉培訓。官方周日（12日）通報，涉事機構已被吊銷營業執照，更批評該機構是「公然挑戰政府的公信力和執政能力」。

呼和浩特市市監局、市教育局上周五（10日）發布通報，在該市執法部門採取督查70多間培訓機構下，仍有個別「有照無證」、「無照無證」的機構，無視黨中央、國務院「雙減」工作決策部署，繼續違法違規組織義務教育階段學生「學科類」培訓和學齡前兒童「小學化」傾向培訓。

其中，內蒙古嚴師學堂教育科技有限公司（下稱嚴師學堂），因違法違規舉辦學科類培訓，於上月7日至8日被玉泉區教育局查封，官方亦表明如再次開班，將依法追究其法律責任。惟嚴師學堂為逃避打擊，在土左旗金山開發區區域租賃一閒置教學樓，組織近180名初二、初三學生集中住宿、封閉培訓。旗政府和有關部門接報後立即前往現場對機構予以處置，並第一時間聯繫家長疏散學生。

經查，嚴師學堂此前就曾被多次關停取締，但仍繼續違規開展培訓。通報強調，鑑於嚴師學堂對官方的專項整治工作產生消極影響，社會影響極其惡劣，且涉嫌培訓收費宣傳存在不正當價格行為，對其「價格欺詐的不正當行為」罰款10萬元人民幣（約12萬港元），並吊銷其營業執照。