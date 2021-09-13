中學課室無冷氣　校方施壓迫家長出錢安裝

位於湖南省長沙市的周南梅溪湖中學，本月初要求中一新生家長集資，購買學校指定品牌的冷氣安裝於課室。內媒周日（12日）報道，有家長投訴被學校的家長委員會施壓出錢後，市教育局隨即叫停中學的冷氣安裝計劃。不過有網民指出，內地目前尚有不少大、中、小學無冷氣，原因在於各地教育部門撥款不足。

家長劉先生投訴，今年開學期間，校內中一12個班別的家委會主任，突然在通訊群組發起安裝冷氣行動，號稱自願出錢改善學校課室環境。然而，條件是冷氣必須在學校指定的供應商處購買，且型號指定為格力立櫃式5匹空調，價值9,600元人民幣（約1.1萬港元）。此外，冷氣電費亦須由家長自行支付；學生畢業後，冷氣會贈予校方處理。

劉先生指出，雖然安裝冷氣行動號稱自願，但如果有家長不願意交錢，家委會成員就會集體以言語攻擊施壓，班主任有時亦會在通訊群組開口附和，讓很多家長敢怒不敢言，只可順應交錢。他認為，在義務教育階段，學校的硬件設施就應由學校提供，而非讓家長出錢購買。

經長沙市教育局介入，校方最終提出處理措施，包括要求未安裝冷氣的班級取消安裝計劃；已安裝冷氣的班級則重新徵求家長意見。若家長未達成共識，冷氣應於5天內拆除退貨。

此外，為加強監管學校家委會，湖南省教育廳等五部門聯合下發《關於進一步加強全省治理教育亂收費工作的通知》，其中明確提出各地學校應嚴格規范家委會行為，包括不得以自願為名收取學生或學生家長費用。

雖然地方政府祭出上述監管措施，但民眾對此卻不甚滿意。有網民指出，根本問題在於中學課室竟無安裝冷氣。背後原因在於，中國高校預算體系未把冷氣及電費納入常規預算，導致學校無相關撥款。地方政府亦未切實推動學校安裝冷氣，才會促使學校和家長出現矛盾。