燦都料今登陸內地沿海 浙江啟動省一級防颱風應急

超強颱風燦都離開台灣，移入東海。大陸氣象部門預測，燦都會於周一（13日）上午登陸浙江省舟山市到台州市三門縣一帶沿海，或擦過舟山近海進入杭州灣。浙江省防汛指揮部周日（12日）晚啟動省一級防颱風應急響應，提醒各地必要時停工、停課、停市、停運。

浙江氣象台預計，燦都將為浙江東部和北部地區帶來暴風雨。國家海洋預報台亦於周日下午把風暴潮警報升為紅色。江蘇氣象台周日下午發出颱風黃色預警，預計未來24小時內，南通、蘇州和無錫將出現最高11級的大風，常州、鎮江、南京、揚州、泰州和鹽城將出現最高9級大風。

上海市防汛指揮部傍晚將颱風預警信號升為黃色，防汛防颱風應急響應調整為三級。當局啟動人員轉移安置工作，預料周一中午前完成。上海各公園、室外旅遊景點、遊樂場所今明兩日一律閉園。中小學今日下午停課，明日全日停課。

長三角鐵路部分線路停運，其中杭甬高鐵、杭深線寧波至溫州段、金台鐵路，今日全部停運。蕭甬線普速列車，今日中午至星期三早上停駛；蕭甬線市域列車，星期一、二全部停運。福建省當局亦已安排漁船進港避風，撤離民眾上岸，停運沿海客渡航線等。

中央氣象台預計，燦都將繼續向偏北方向移動，周二（14日）起在杭州灣附近海面或地區迴旋少動，周四（16日）開始轉向東北方向移動，強度逐漸減弱。受颱風影響，江南東部、江淮東南部未來3天將有暴雨到大暴雨，局部地區出現特大暴雨。