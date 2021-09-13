中央政法機關督導組組長亮相　正部級女官督導公安部

張軒以中央政法機關督導一組組長在會上發表講話。

內地官媒報道，中央政法機關督導一組與公安部領導的班子在周日（12日）召開見面匯報會。其中，重慶市人大常委會主任張軒，以中央政法機關督導一組組長的身份，首度在會上亮相並發表講話。

資料顯示，現年63歲的張軒是河北灤縣人，先後擔任共青團四川省重慶市委副書記，重慶市青年聯合會副主席。2007年5月，張軒被任命為重慶市委副書記，至2013年1月，她轉任重慶市人大常委會主任、黨組書記。張軒是繼北京市人大常委會主任、中央政法機關督導三組組長李偉後，官方公布的第2名督導組組長。

根據官方披露，張軒在上述會議對下一階段教育整頓工作提出明確要求，強調要進一步抓實查糾整改，全面落實查糾整改具體要求，強化政策導向，落實從寬從嚴政策，深挖徹查重點線索，刮骨療毒，持續淨化政治生態。

公安部部長趙克志亦在會上表示，要在督導組監督指導下，進一步深化思想認識，全面徹底肅清周永康、孟宏偉、孫力軍等人流毒影響，堅決防止走過場、搞形式主義，以強有力的組織領導確保教育整頓取得實效。