內地昨增49宗新冠確診　廈門醫院職員本土染疫

國家衞健委周一（13日）通報稱，內地前一日新增49宗新冠肺炎確診個案，包括27宗境外輸入和22宗本土確診，無新增死亡病例；目前累計確診95,248宗，當中4,636人死亡。其中，福建新增22宗本土確診和13名本土無症狀感染，廈門有醫院後勤人員確診，院方周一發布暫停服務通知。

通報顯示，新增境外輸入分別為雲南17宗，上海5宗，廣東3宗，四川、陝西各1宗；本土病例分別為福建莆田市15宗、泉州市6宗、廈門市1宗；另新增28名無症狀感染者，其中13宗為莆田市的本土個案，其餘為境外輸入。目前仍有751名患者需留院治療，其中6人為重症病例。

廈門市衞健委周一表示，同安區篩查發現一名從莆田市仙游縣楓亭鎮返回的吳姓民眾，檢測後確診，為早前確診王姓患者的密切接觸者，已送院治療，並對相關場所採取封閉管理及環境消毒。仙游縣防疫指揮部辦公室周日（12日）發布通知，開展全員核酸檢測期間，學校和各類培訓機構全部停課；除街市、藥店外其他經營場所一律停業；餐飲行業僅可提供外賣服務。