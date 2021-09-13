王毅訪柬埔寨　指反恐不能搞雙重標準

中國國務委員兼外長王毅上周六（11日）訪問越南首都河內後，周日（12日）轉到柬埔寨訪問，在首都金邊會見柬埔寨總理洪森，並與副首相兼外交大臣布拉索昆舉行會談，之後將會見副首相賀南洪。

王毅與洪森會晤時，雙方強調願推動中柬關係不斷向前發展，繼續加強抗疫、推動雙邊經貿、基礎設施等領域合作，防止域外勢力搞亂地區事務，共同維護地區和平穩定。王毅指，他在疫情下再次訪柬，就是要對外發出明確信號，中方將支持柬方人民黨政府順利執政；又形容中方將是柬埔寨最可靠、最長期的戰略夥伴。洪森則指，柬方將在台灣、涉港、涉疆等涉及中方核心利益問題上，繼續堅定支持中方的正當立場。

王毅又指，中方希望柬埔寨明年出任東盟輪值主席國期間，中國與東盟國家能完成南海行為準則商談，制訂符合包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法、實質、有效的準則，彰顯中國和東盟國家有意願、有能力把自己的事情辦好。

王毅同日和布拉索昆會談後共同會見記者，有記者問及美國911恐襲20周年之際，中方如何看待當前國際反恐形勢。王毅回應指，恐怖主義是人類公敵，不分國界和種族，也沒有好壞之分，無論以何種形式出現，無論何時何地，都必須予以堅決打擊。他稱，20年來的實踐證明反恐需要國際社會攜手努力，標本兼治；搞選擇性反恐最終將自食其果，奉行雙重標準亦不符合國際公理，與特定的民族、宗教掛鈎只會助長歧視和偏見。