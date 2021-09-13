燦都或登陸上海東部沿海　航班取消學校停課

已維持超強颱風等級逾百小時的「燦都」周日（12日）晚上減弱為強颱風，正橫過東海，料於周一（13日）中午前後穿過舟山群島，當日傍晚到夜間擦過或登陸上海東部沿海。上海地鐵研判燦都將影響鐵路交通安全運行，周一暫停營運至少5個區段的路線；浦東機場早上11時後取消所有進出航班，虹橋機場下午3時後亦取消所有航班。

燦都中心周一清晨5時位於浙江象山東南面約185公里的海面上，附近最大風力達15級，即每秒48米，料以每小時15至20公里的速度向北面偏西移動，強度緩慢減弱。燦都周二至周三（14至15日）料在長江口區到杭州灣之間回旋或停滯，周四（16日）日間開始轉向東北方向移動逐漸遠離上海。

上海受燦都影響，周一至周三將出現狂風暴雨，周一至周四累積雨量料達200至400毫米，局部地區可達500毫米左右。上海浦東機場和虹橋機場周一凌晨零時起，通行能力已大幅下降，取消八成以上進出航班，其後進一步全面取消。中國鐵路上海局集團有限公司亦啟動防洪防颱1級預警響應，截至周一早上8時有598班列車停運；上海道運部門取消150個長途客運班次；上海市客運輪船除長橫對江渡外，所有航線停運。

上海市防汛指揮部已將颱風預警信號升為黃色，防汛防颱風應急響應調整為3級。有關部門宣布，市內中小學及幼兒園周一下午及周二全日停止教育教學活動，托育機構停止托育活動，面向未成年人的各類培訓機構這兩天亦停止線下培訓。另外，上海迪士尼、歡樂谷、海昌海洋公園等景區宣布臨時閉園。