漢光演習今一連5日舉行　解放軍軍機疑擾台

台軍年度最重要的演訓活動「漢光37號演習」周一（13日）起一連5日4夜，採取實兵及局部實彈形式在全台各作戰區舉行，模擬解放軍攻台，因新冠疫情關係較往年縮小規模，首日重點是三軍各部隊演練戰力保存科目。但當日上午傳出疑有解放軍軍機擾台，台東佳山基地立即派出兩架戰機升空攔截。

台國防部衡山指揮所周一清晨率先展開電光操演，向各作戰區下達作戰命令，所有因颱風燦都轉場的艦機立即進行戰力保存，空軍新竹幻象戰機、F16V戰機以及E2K、P3C反潛機飛往東部地區進行戰力保存及後續戰力部署及支援，幻象2000掛載電戰莢艙首度在佳山基地降落。甚少亮相的ASTAC電子情報偵蒐莢艙長4.1米、重400公斤，偵蒐距離可達80公里，可針對大陸沿海的防空陣地及敵機收集雷達參數，構建空中安全走廊。待海上警報解除後，各型參演軍艦亦啟動緊急出港任務。

有台媒報道，當日上午9時有6架次F16戰機從嘉義基地起飛，準備進駐空軍台東志航基地進行戰力保存時，在第一梯次2架F16降落前，疑有解放軍機擾台。數天前已駐在台東志航基地的幻象2000戰機立刻緊急升空攔截，F16則盤旋後再降落志航基地。台軍人士表示，由於解放軍機艦頻擾台西南海空域，因此選擇屏東佳冬進行戰機起降和反登陸，模擬屏東軍用機場跑道被炸，戰機改為在佳冬戰備道起降及整補，把重心放在南部第4作戰區，並選在屏東滿豐漁場附近進行反登陸科目。

漢光演習今年亦兼顧疫情，周一上午由台軍第4作戰區在台南勞工育樂中心，展開生物疫病軍民醫療能力整合演練，模擬解放軍發動生物戰劑攻擊，導致台軍受污染，作戰區指揮官緊急協調醫院實施戰劑採樣，並由39名化學兵為車輛及裝備除污，確保官兵生命安全。周二（14日）將進行淡水河口防衞演練、八里海灘操演、台北港反特攻演演、坑子口火炮射擊、松山機場反空機降等；周三（15日）進行戰備跑道起降演練、澎湖武德營區操練；周四（16日）在滿豐漁場旁展開反登陸火炮射擊；周五（17日）則在各戰區展開全面反擊演練。

因應燦都影響，台國防部要求各作戰區密切注意天氣情況，各作戰區前兩天調出近3萬參演兵力，準備防災與救災。台方今年沒邀請美軍組團來台觀摩漢光演習，已是連續兩年沒有美軍參與，但美國在台協會去年有派代表出席，今年可能將再次派出代表。