疑因私人糾紛　中年漢闖事務所槍殺律師

湖北省武漢市東湖高新區周一（13日）發生槍擊案，一名中年男子闖入一間律師事務所，開槍擊中一名男律師後，再搶走停在路旁的私家車逃離現場，律師送院後不治。警方於案發後不足兩小時逮獲兇徒，案件起因疑與私人糾紛有關。

內媒報道，位於東湖高新區新竹路的一間律師事務所於上午10時許傳出槍聲。民警迅速趕到並封鎖現場，隨後一名滿臉鮮血的男子被抬出並送上救護車。中槍者為年約30歲的薛姓律師，他與女友均在該律師事務所工作。有目擊者稱，兇徒當時闖入後對薛男開槍，其女友之後哭着致電母親稱男友中槍。

據指兇徒所用的槍長約50厘米，作案後藏在網球拍套內。他離開事務所時全程沒說話，走上路中掏出槍攔車，兩輛車剛好避過。兇徒之後打開停在路邊一輛私家車的車門，登上後座，當時正在看手機的司機見狀立即開車門逃出，兇徒隨即駕車離開。

東湖新技術開發區公安分局於下午1時許發通報稱，案發後公安機關迅速開展追捕，並於上午11時50分逮獲行兇的47歲當地雷姓男子。經初步調查，雷某稱因糾紛對薛某不滿而行兇，案件正進一步偵辦中。事發現場為一間法律維權服務中心，死者薛男於2018年8月才領到執業律師執照，並在該中心工作。