解放軍巡北太平洋　抵美專屬經濟海域

中美海上角力白熱化，美國國防部周日（12日）發布照片，指一支由巡洋艦、驅逐艦、補給艦及電子偵察船組成的中國解放軍海軍特遣隊，近日駛入美國阿拉斯加州阿留申群島對出的美方專屬經濟區水域內，美國海岸防衞隊派出兩艘巡邏艦監視。

美國國防部發布兩張照片，指美國海岸防衞隊巡邏艦巴索夫號及金博爾號上月29日及30日，在阿留申群島對出美方專屬經濟區範圍的國際水域，嚴密監視該支解放軍海軍特遣隊，強調雙方的互動都是安全及專業，並且根據西太平洋海軍論壇制定的《海上意外相遇規則》，以及《國際海上避碰規則》的國際標準，展開語言溝通。

有關照片上傳不足一天已經移除，但美國國防部沒有解釋原因。其中一張照片可見，解放軍海軍特遣隊展開海上補給期間，巴索夫號在後方不遠處緊隨；另一張照片顯示，巴索夫號艦長布朗（Tim Brown）以無線電與一艘解放軍海軍艦艇對話。

根據日本防衞省統合幕僚監部此前發布的消息，解放軍海軍055型驅逐艦南昌號（即美方所指的巡洋艦）、052D型驅逐艦貴陽號、補給艦903號上月22日通過對馬海峽駛入日本海；至同月24日，它們聯同電子偵察船799號穿越分隔俄羅斯庫頁島與日本北海道的宗谷海峽，向東駛往太平洋，相信這就是美方今次發現的特遣隊。