幼稚園新冠群組增2病例　台中漢接種高端疫苗猝死

台灣周一（13日）公布新增5宗新冠肺炎確診個案，其中兩宗為本土感染，屬新北市幼稚園群組的相關個案，確診前已安排隔離，群組累計有29宗感染。另外，台中市一名男子上月底接種高端疫苗逾一周後出現不適就診，回家休息後上周一（6日）被家人發現猝死，屬台中首宗疑似接種高端後死亡的個案。

台中央流行疫情指揮中心指，兩宗本土個案為一名染疫學童的爺爺，以及另一學童母親在其上班地點的接觸者，兩人分別為70多歲及50多歲的男性，均在上周二（7日）被匡列為接觸者接受隔離。指揮中心強調，雖然群組再增感染個案，但由於已事前安排隔離，相信對社區影響不大。

至於3宗境外輸入個案分別為兩男一女，患者年齡同為20多歲，分別從美國及日本於上月29日至本月10日期間入境，抵台時均持有無染疫證明。

台中市衞生局同日表示，當地一名42歲男子在上月24日接種高端疫苗後，於本月2日因胸悶胸痛求診，在診所接受輸液治療後即日回家，但其家人上周一早上發現他臥床不起，始知已無生命迹象，並向當地衞生局通報。當局表示，已收集相關病歷調查，由於接種至死亡之間相距近兩周，需要查明是否與疫苗相關。