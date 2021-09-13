遭女子投訴後暴力拉人　民警停職

重慶一名女子去年因與友人發生糾紛而報警，事隔約一個月後接獲當地民警通知，要求到派出所接受詢問。女子拒絕前往，並投訴對方出言侮辱，結果被投訴的民警等人以傳喚女子為由，到其寓所用手銬將她押返派出所，期間一度發生衝突，女子的父親被警方多次噴胡椒噴霧及用警棍打。女子向法院控告警方，當局周日（12日）通報涉事民警已被停職。

當事人王女士指，在去年5月20日因與友人有糾紛，望龍門派出所接獲報案後派員到場處理。翌月18日，民警陳某通知王女接受詢問，但王女拒絕，指對方用言語侮辱自己，且態度不佳，遂打熱線投訴。但在約半小時後，被投訴的民警帶同其他人到王女家中，嘗試強行押走她，雙方因而起衝突。民警更稱王女父母妨礙公務，噴灑胡椒噴霧及毆打，王女父母事後亦被立案偵查及要被監視居住。

去年8月中旬，重慶渝中區檢察院拒絕批捕王女父母後，公安局始撤銷其案件及監視居住令，惟王女指控警方違法傳喚的行政覆議則被駁回。王女一家在去年12月起訴警方，指對方違法傳喚及使用警械，案件在今年7月於渝中區中級人民法院判決。法院指王女及其父母的行為雖有一定的挑釁性質，但未達到警方需使用警械的程度，認為屬違法使用警械。

法院續指，警方在非緊急的情況下，沒有使用傳喚證，僅以口頭傳喚的做法違反法定程序，裁定撤銷傳喚令。但王女透露，重慶公安督察總局在7月底仍指涉事民警做法合理合法，渝中區公安分局到周日才表示涉事民警做法不合規，決定將其停職，交予檢紀及督察部門調查處理。但王女指，目前仍未有任何單位或個人向她道歉。