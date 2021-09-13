曾被批浪費公帑　天下第一水司樓改建酒店

位於貴州省獨山縣淨心谷景區、有「天下第一水司樓」之稱的建築，曾被批評浪費公帑。近來有傳該座耗資2億多元（人民幣，下同，約2.4億港元）興建的建築已開始拆除，惟內媒周一（13日）引述獨山縣消息稱，上述傳言不實，未來水司樓將改建為酒店對外營業。

水司樓被拆的消息自今年5月起傳出。淨心谷景區一名商舖業主周一表示，水司樓只是被施工圍板圍住，「房子沒有拆」。獨山縣也表示，由於水司樓部分外掛的木質結搆損壞，造成嚴重安全隱患，從今年5月起，負責該建築後續開發的公司展開木質結構改造工程，不存在拆除等情況。

據內媒獲得的一份內部文件顯示，水司樓將改建成的淨心谷酒店內裝及配套基礎設施項目尚未完成審計。其中，酒店因消防工程未完工不滿足驗收條件，加上原項目消防施工圖未經審查無法進行備案，導致改建進度嚴重滯後。當地正公開招標，吸引外部資金進入解決酒店消防等問題。

去年內媒報道稱，獨山縣罔顧該縣每年財政收入不足10億元（約12億港元）的現實，盲目舉債打造天下第一水司樓等形象工程。該縣時任縣委書記潘志立前年被免職時，獨山縣債務高達400多億元（約480億港元）。該縣新領導班子去年7月稱，針對早前亂鋪攤子遺留的形象工程，將通過續建、緩建、轉建和壓縮建設規模等方式整改，其中水司樓將改為「淨心谷大酒店項目」。