民政部公布10大非法組織案例　「熟蛋返生」案排榜首

國務院民政部近日通報，民政部等18部委今年3月20日以來展開聯合行動，集中打擊整治各類非法社會組織。當局同時公布近期取締的10個非法社會組織典型案例，其中包括因發表「熟雞蛋返生」理論而哄動一時的「北京相對論研究聯誼會」。

在10宗典型案例中，首宗是取締「北京相對論研究聯誼會」案。通報指，該組織未經登記，擅自以社會團體名義進行活動，設立15個內設機構和「學術委員會」、「青年科學家聯盟」等38個分支機構，在全國各地舉辦論壇，展開「北相十五大領域首席科學家」等評獎評選活動，並組織製造了所謂「永動機」、「蟲洞輸通機」、「意念照相機」、「心靈感應機」等設備。同時，該組織與境外組織共同出版多份刊物，圍繞反相對論等偽科學研究，發表違背科學常識的「研究成果」，已於今年6月被北京市民政局依法取締。

其餘9宗典型案例中，當局分別取締了中國保健營養理事會、全國職業院校融媒體聯盟、中國美術高考教育聯盟、中國大宗商品發展研究中心、上海老房子俱樂部、大國徽商企業家聯合會、中國膜結構行業協會、智慧中國聯合會及中國紅色書畫院。其中智慧中國聯合會未經登記，對外宣稱是智能安防、物聯網、雲計算等高科技企業的企業家自發創辦的非營利民間社團組織，在全國多個省份發展「會員」，先後在江蘇、廣東等地召開理事會、舉辦論壇，並舉辦評獎評選活動，於今年5月被深圳市民政局依法取締。