阿里巴巴女員工遭性侵案　疑犯妻首發聲反擊

阿里巴巴女員工周某在山東濟南酒店遭性侵一案中，其涉事上司王某文因強制猥褻行為嚴重程度未達刑事犯罪標準，故未有被捕，而另一疑犯華聯超市員工張某則被批准逮捕。張某妻子周日（12日）首度在微博就事件發聲，指周某曾多番打電話叫其丈夫過去陪她，質疑是猥褻還是勾引；又稱弱勢群體不能只看性別，相信法律會還其丈夫一個公道。

微博認證帳號「阿里女員工案張某妻子」周日在貼文中稱自己不能再沉默，想把疑慮提出來，並連發五問質疑周某。張某妻子稱，周某與其丈夫當日聊得很投機，還當場加了微信，酒後嘔吐回來時二人手牽手回到包房，而且回座位後周某還慢慢往其丈夫身上靠，甚至趴在其腿上，質疑如發生猥褻行為不可能出現這些親密舉動。張妻並指出，周某乘的士時自己說出酒店名稱，質疑對方是真醉還是裝醉。

張妻亦提到，周某7月27日晚上回到酒店就向其丈夫打了兩次微信語音通話邀請他過去，因故沒到，翌晨再打語音通話讓其過去陪她，質疑到底是猥褻還是勾引。她反問，周某7月28日報警為何完全不提其丈夫的事，到最後瞞不住才報警；又質問周某若遭性侵為何不首先報警或聯絡自己的丈夫，而是聯絡張某。張妻稱怨恨丈夫對婚姻不忠，但也不能被扣上「莫須有」的罪名，強調自己不信曾發生強制猥褻一事。