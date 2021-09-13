皈依佛教又網上算命　供銷社主任受查

河南省駐馬店市紀委監委官網上月底發通報稱，汝南縣供銷合作社（下稱供銷社）前黨組書記、理事會主任魏連生因嚴重違紀違法問題受查。通報稱，魏喪失理想信念，皈依佛教，利用網絡算命，測自己能否平安退休。

據官方資料顯示，現年58歲的魏連生，出生於汝南縣並一直在該縣任職，自1992至2013年先分出任該縣韓莊鄉副鄉長、縣輕工局副局長、縣工業局副局長、縣財政局黨組成員、縣國資局局長、板店鄉鄉長、縣政府辦副主任、縣移民辦主任、縣檔案局局長。2013年至2020年，她擔任縣供銷社理事會主任；2020年4月任縣人大農業和農村委員會主任委員。

據內媒報道，上月底汝南縣供銷社召開的職工大會上，通報了魏違法違紀的具體事例，當中包括她在當地知名寺廟辦理皈依證。據知情人士稱，魏皈依後不敢聲張，只有最親近的幾人知道。會上有表示，自己曾遭魏批評迷信，沒想到他竟給自己算命。

通報提到魏的其他違紀違法事項還包括：借辦理女兒婚慶之事斂財；收受商人送贈的茅台酒；擔任檔案局長時，利用職權篡改一名公職人員年齡，讓其提前退休；接受一名鄉鎮供銷社負責人賄賂，讓其擔任經理；濫用職權，違規與空殼公司投資合作，造成嚴重後果。