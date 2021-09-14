全省新冠本土感染增至98人　廈門全市小區閉環管理

內地近日再爆發新一波新冠肺炎本土疫情，截至周一（13日），福建省本土感染人數增至98人。其中省會廈門市應對新冠肺炎疫情工作指揮部當晚宣布，周二（14日）起全市居民小區閉環管理，呼籲市民如非必要，不要離開該市。

通報指，全市居民小區實行閉環管理，嚴格落實「測（體）溫亮（健康）碼」措施，並減少人員流動。封控區實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」、管控區實行「人不出區、嚴禁聚集」、防範區實行「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集」。速遞、外賣等服務須實行「無接觸」配送，物品統一放置到指定的存放處。全市各級黨政機關、事業單位實行彈性工作制，出入辦公場所嚴格掃碼、測溫、戴口罩，具備線上辦公條件的企業應提倡線上辦公。

當局又呼籲市民非必要不離廈門市，從周二起，如需離開須憑健康碼綠碼，並持有48小時內核酸檢測無染疫證明。同時，全市範圍內暫停中秋博餅、民間信仰、文藝演出等群眾活動，實行「紅事緩辦、白事簡辦」，並暫停所有大規模群體聚餐活動。

另一方面，全市所有商場、超市、農貿市場等基本生活物資供應場所，應合理控制顧客人數。至於棋牌室、影劇院、網吧、歌廳、酒吧、桌球廳、博物館、圖書館、健身場所、培訓機構等室內公共場所全面停業；零售藥店出售治療發燒、咳嗽等相關藥品時，要實名制登記。另酒店、旅店、民宿等經營者，要加強對承租人員的管控，如發現有發燒、咳嗽等異常情況，必須立刻報告所在社區。