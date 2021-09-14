行李箱藏屍案女死者　生前輟學打工賺錢養家

江西省吉安市泰和縣日前發生的行李箱藏屍案，連日來受到輿論關注；33歲疑犯謝磊殺害一名19歲方姓女子後，將其屍體藏在行李箱中，企圖棄屍，但被的士司機揭發，最終被捕。內媒周一（13日）引述死者家屬披露更多案情，指方女輟學打工是為賺錢養家，案發前，其微信忽向家人發訊息要求取得銀行卡，懷疑是遭謝磊盜用，企圖騙取錢財。

家屬透露，方的銀行卡、手機及身份證事後均不翼而飛，懷疑遭謝磊盜走。警方則向家屬表示，謝曾從方的支付寶中轉走了4,000元（人民幣‧下同，約4,800港元），犯案兇器是一把匕首，事後被謝扔進河中，但已被打撈上來。對於方女生前是否曾遭性侵，警方則指仍在調查當中。

據報道，方女家境貧窮，祖孫三代12人同住在一幢30多年前興建的磚房內；方女初中未畢業便輟學，跟隨親戚四處打工，只為賺錢幫助家人興建新房子。方的祖母坦言，家裏「房間不夠用，得多人擠一張床」，興建新房子是一家人的心願，未料孫女因此喪命。

另方的表姐憶述，上周一（6日）下午6時許曾收到表妹的短訊，對方聲稱無法登錄微信，希望幫忙取得驗證碼。及後，對方又詢問「老妹你帶銀行卡沒有」。由於方女從不稱呼家人為「老妹」，令其起了疑心。幾乎同一時間，方的父親亦收到女兒的短訊，聲稱需要家裏的銀行卡，惟方的叔叔致電查詢時，對方以「正上班」為由拒接。

據了解，方女與謝磊曾在卡拉OK「銀河國際娛樂會所」內工作，謝是方的上司。內媒記者近日走訪該卡拉OK，得知方女的職位是負責推銷酒水。該卡拉OK在附近的「格藍雲天酒店」租用了房間作為員工宿舍，方與謝均居住其中。案發當天，謝磊正是從宿舍中搬出行李箱。事後，該酒店已停業，現場有警員駐守。

另記者又採訪了方女的同事，發現謝磊曾因染上賭癮，向包括方女在內的多位同事借錢，又挪用員工工資用於賭博。該同事續指，謝與方關係很好，走得很近，但不像是情侶。其家人亦指，方女曾表明不想那麼早談戀愛。

事後，該卡拉OK負責人聲稱，謝已於今年8月底離職，事件與卡拉OK無關，只願意補償5萬元（約6萬港元）。惟死者家屬發現，謝在案發前仍為卡拉OK發布招聘啟事，不認同負責人的說法，拒絕接受賠償。