誘騙12歲少女再毒打　16學生遭懲處

雲南省紅河州建水縣近日發生集體欺凌事件，一名12歲張姓少女被約到男同學家後，遭多人毆打，涉案16人全部為學生，年齡由最小的11歲到最大14歲。縣政府新聞辦事後通報稱，案中各違法學生均已被懲處，其中4人依法轉校就讀。

事件緣於上周二（7日），一段「建水女生被打」的影片在內地社交平台瘋傳。片中受害女生坐在地板上，多名男女圍在其身旁，不時用拖鞋對其進行抽打。此後的暴行更進一步升級，多人對受害女生拳打腳踢。

經查，事發於8月21日下午1時許，張某被年齡同樣為13歲的女學生萬某和高某等人，約到另一男同學、13歲的馮某家中，然後聯同其他學生對張某進行毆打。事發翌日，全部涉案人員已到案接受調查。

縣政府新聞辦上周三（8日）通報，經警方調查，涉事的鄒某、馮某、朱某、許某因非法限制他人人身自由、公然侮辱他人和毆打他人等違法行為，在接受公安機關處罰並按校規校紀處分後，依據教育部規定轉入專門學校就讀。至於其餘12名未滿14歲的涉案人，則被予以訓誡，並責令其監護人嚴加管教，同時在接受公安機關處理後，須由學校按校規嚴肅處分。

對於受害人，當局已安排專家進行心理輔導，同時為幫助其消除案件帶來的影響，將按個人意願安排轉入其他學校就讀。相關民事賠償等事項，將由縣工作專班提供法律服務，確保受害人合法權益得到保障。此外，縣紀委監委和檢察機關亦介入案件調查，對於不作為、慢作為、失職失責的公職人員，將予以嚴肅追責問責。